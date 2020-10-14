Минпросвещения: массового перевода школ на «дистанционку» не будет

В Министерстве просвещения утверждают, что массового перевода школ в России на дистанционное обучение из-за эпидемии коронавируса не планируется. Об этом сообщает «Интерфакс».

Согласно данным ведомства, в связи с эпидемиологической ситуацией на 13 октября на карантин из-за коронавируса было закрыто 0,26% школ страны. При этом карантинные меры продолжают действовать в 103 школах в 36 регионах, в семи регионах школы вышли из карантина.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о переводе учащихся 6-11 классов на дистанционное обучение до 1 ноября. Учащиеся младших классов продолжат заниматься очно.

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