Карантин из-за коронавируса введен в 103 школах в 36 регионах России
Бернст Ю.
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Карантинные меры из-за коронавируса на сегодняшний день действуют в 103 школах в 36 регионах России, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения.
Уточняется, что сейчас закрыты 0,26% школ и 0,77% классов по всей стране.
Ранее стало известно, что с понедельника, 19 октября школьники 6-11 классов в Москве на ближайшие две недели переходят в дистанционный формат обучения из-за увеличения числа заболевших коронавирусом.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Попова назвала условия для перевода школьников на дистанционное обучение
— Минпросвещения пока не планирует переводить школы на дистанционное обучение
— Старшеклассники в Москве перейдут на дистанционное обучение