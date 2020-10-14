Карантин из-за коронавируса введен в 103 школах в 36 регионах России

Карантинные меры из-за коронавируса на сегодняшний день действуют в 103 школах в 36 регионах России, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения.

Уточняется, что сейчас закрыты 0,26% школ и 0,77% классов по всей стране.

Ранее стало известно, что с понедельника, 19 октября школьники 6-11 классов в Москве на ближайшие две недели переходят в дистанционный формат обучения из-за увеличения числа заболевших коронавирусом.

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