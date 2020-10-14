Прирост заболеваемости COVID-19 вырос до 52 на 100 тысяч населения
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что прирост заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране за неделю вырос с 41 до 52 на 100 тысяч населения. Об этом сообщает РИА «Новости».
Он уточнил, что в сравнении в прошедшей неделей рост составил около 26%.
Согласно последним данным оперативного штаба по борьбе с COVID-19, в России с начала эпидемии выявлено 1 326 178 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 22 966 летальных исходов, выздоровели 1 031 785 человек.
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