В России под наблюдением с подозрением на COVID-19 остается 276 тысяч человек

В России из-за подозрения на заражение COVID-19 под медицинским наблюдением остаются 276 164 человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

Отмечается, что за минувшие сутки проведено 436 тысяч тестов на коронавирус. Всего с начала эпидемии в стране было сделано свыше 51,8 миллиона тестов.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.

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