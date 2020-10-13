В Москве зафиксирован новый рекорд по количеству случаев COVID-19

За минувшие сутки из всех российских городов в Москве выявлено наибольшее с середины мая количество случаев коронавирусной инфекции — 4 618. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.

Известно, что число новых случаев инфекции за последнюю неделю на 31% больше, чем за предыдущую.

За последние сутки госпитализированы 1 258 человек, на ИВЛ находятся 297 пациентов.

Согласно последним данным оперштаба, в России выявлено 1 326 178 случаев коронавируса. С начала эпидемии в стране зафиксировано 22 966 летальных исходов, выздоровели 1 031 785 человек.

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