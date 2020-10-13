В районе Грозного ликвидированы 4 боевика и погибли 2 росгвардейца в ходе КТО

В ходе контртеррористической операции (КТО) в Октябрьском районе Грозного, предварительно, были ликвидировано четыре боевика. Как сообщает ТАСС, ссылаясь на источник, два росгвардейца погибли в ходе перестрелки.

«Во время боестолкновений с боевиками один сотрудник полиции получил ранение, два сотрудника Росгвардии погибли», — говорится в сообщении.

Как сообщалось, режим контртеррористической операции (КТО) был введен в Октябрьском районе Грозного во вторник, 13 октября.

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