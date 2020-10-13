Глава РФПИ назвал заявления Запада о вакцине «Спутник V» противоречивыми

Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что обвинения западных стран в отношении российской вакцины от коронавируса «Спутник V» каждый раз противоречат друг другу. Об этом сообщает CNBC.

«Удивительно, что Запад, вместо того чтобы бороться с COVID, борется с российской вакциной, выступая с обвинениями», — говорится в сообщении.

Он рассказал, что сначала публиковались сообщения о том, что российские элиты сделали прививки. Теперь Россию упрекают в том, что людей насильно заставляют вакцинироваться.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.

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