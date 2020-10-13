Johnson&Johnson приостановила испытания вакцины из-за болезни участника

Американская компания Johnson&Johnson приостановила предоставление доз своей вакцины от COVID-19 участникам испытаний из-за неизвестной болезни у добровольца. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление компании.

В настоящее время изучается состояние заболевшего. Дополнительная информация о его здоровье будет опубликована после сбора всей необходимой информации.

Johnson&Johnson приступила к третьему этапу испытаний вакцины 23 сентября. В третьей фазе должны были принять участие до 60 тысяч добровольцев из Аргентины, Бразилии, Колумбии, Мексики, Перу, США, Чили и ЮАР. Компания ожидает, что первая партия вакцины будет доступна в начале 2021 года.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 37 млн заболевших, более миллиона пациентов — умерли. В России выявили более 1,3 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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