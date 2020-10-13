Белорусские правозащитники сообщили о задержании в понедельник 67 протестующих

На несанкционированных акциях протеста в Белоруссии в понедельник, 12 октября, были задержаны 67 человек, передает «Интерфакс» со ссылкой на незарегистрированный в республике правозащитный центр «Весна».

Уточняется, что подавляющее большинство были задержаны в Минске.

Среди задержанных двое несовершеннолетних, включая мальчика 13 лет, которого позже отпустили, утверждают правозащитники.

Также сообщается, что среди задержанных есть пострадавшие. Троих увезла «скорая помощь».

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. По данным ЦИК, победил Лукашенко. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов. 23 сентября состоялась инаугурация Лукашенко.

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