В ВОЗ раскритиковали стратегию достижения иммунитета за счет циркуляции COVID-19

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил о неприемлемости стратегии, при которой коллективный иммунитет от коронавируса достигается в человеческом обществе через свободное циркулирование инфекции. Об этом сообщает ТАСС.

Гебрейесус отметил, что подобный вариант не соответствует этическим нормам.

Он также подчеркнул, что такая стратегия защиты от болезни никогда в истории медицины не применялась.

«У нас нет достаточных знаний об иммунитете от COVID-19... Внушительное большинство людей в большинстве стран по-прежнему восприимчивы к этому вирусу», — сказал гендиректор ВОЗ.

Бесконтрольное циркулирование COVID-19 среди людей привело бы к «ненужному инфицированию, страданиям и смертям», заключил Гебрейесус.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 37 млн заболевших, более миллиона пациентов — умерли. В России выявили более 1,3 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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