Бастрыкин поручил рассмотреть все версии стрельбы под Нижним Новгородом

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил тщательно рассмотреть все версии стрельбы под Нижним Новгородом и доложить о ходе расследования 12 октября, пишет пресс-служба СК.

«Глава ведомства поручил следователям досконально изучить все версии произошедшего, а также выяснить мотив совершенного преступления и оперативно доложить об обстоятельствах преступления и принимаемых следствием мерах», — следует из сообщения.

Ранее сообщалось, что неизвестный открыл стрельбу по автобусной остановке в поселке Большеорловское Нижегородской области, в результате чего погибли три человека и еще трое были ранены. После этого преступник сбежал в лес. В настоящее время ведется его розыск.

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