Открывший стрельбу под Нижним Новгородом владел оружием законно

Открывший стрельбу по автобусной остановке в Нижегородской области владел оружием законно, пишет ТАСС со ссылкой на Росгвардию.

«Согласно базе данных Росгвардии, подозреваемый является законным владельцем одного охотничьего гладкоствольного ружья с 17 сентября 2020 года», — сказал источник.

Ранее сообщалось, что неизвестный открыл стрельбу по автобусной остановке в поселке Большеорловское Нижегородской области, в результате чего погибли три человека и еще трое были ранены. В преступлении подозревается 18-летний Данила Монахов. После стрельбы вооруженный молодой человек сбежал в лес. В настоящее время полиция ведет его розыск. К поиску стрелка также привлечены сотрудники ОМОН и СОБР.

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