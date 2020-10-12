Понасенков прокомментировал признание историка Соколова

Публицист Евгений Понасенков в беседе с «НСН» заявил, что признание историком Олегом Соколовым своей вины в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко является вынужденным.

По мнению публициста, на самом деле Соколов не раскаивается в содеянном.

«Абсолютно грязное существо, которое хочет своей грязью измазать всех окружающих. У него виновата сама Настя, которая «доводила», а также ее родители, то есть все виноваты, кроме него», — заявил Понасенков.

Он также отметил, что защита Соколова специально «затягивала процесс», а теперь историк «пытается на жалость судью пробить».

Ранее Соколов признал свою вину в убийстве Ещенко и заявил, что раскаивается в содеянном.

Понасенков является научным оппонентом Соколова. В ходе заседаний историк неоднократно обвинял оппонента в том, что тот довел его до убийства.

По данным следствия, 7 ноября 2019 года в Петербурге Соколов застрелил аспирантку и свою возлюбленную Ещенко. Через два дня историк расчленил тело, чтобы уничтожить улики. 9 ноября доцента вытащили из реки Мойки, куда он случайно упал, когда пытался выбросить останки девушки.

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