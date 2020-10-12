Историк Соколов отрицает, что он «сумасшедший какой-то Наполеон»

Обвиняемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко историк Олег Соколов утверждает, что не считает себя выжившим из ума Наполеоном, передает РИА «Новости».

«Я хочу, чтобы люди знали, что я не сумасшедший какой-то Наполеон», — сказал Соколов по время допроса.

По его словам, он серьезно занимался исторической реконструкцией и получил признание за свою работу. После этого он стал подробно рассказывать о своем увлечении, а когда его попросили менее пространно описывать характеристики своей личности, Соколов попросил перерыв, чтобы выпить таблетки.

Ранее Соколов признал в суде вину в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, а также в незаконном хранении оружия.

По данным следствия, 7 ноября 2019 года в Петербурге Соколов застрелил аспирантку и свою возлюбленную Ещенко. Через два дня историк расчленил тело, чтобы уничтожить улики. 9 ноября доцента вытащили из реки Мойки, куда он случайно упал, когда пытался выбросить останки девушки.

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