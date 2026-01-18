Размер шрифта
МВД предупредило о мошенниках с «новогодними выплатами» пенсионерам

New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Мошенники начали обманывать пенсионеров, представляясь сотрудниками районных администраций и обещая праздничные выплаты к Новому году. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на материалы МВД России.

По данным ведомства, неизвестные звонят пожилым людям от имени местных властей и сообщают, что тем якобы полагаются награды и дополнительные выплаты. Для «подтверждения личности» злоумышленники просят назвать номер СНИЛС, который доверчивые граждане сообщают.

После этого с пенсионером связывается человек, представляющийся сотрудником ФСБ. Он утверждает, что личные данные были переданы преступникам и якобы использованы для финансирования Украины, а в отношении самого пенсионера возбуждено уголовное дело о государственной измене.

Чтобы избежать ответственности, аферисты убеждают жертву срочно снять все сбережения в банке и передать их для «декларирования». При этом они обещают, что после проверки деньги будут возвращены в полном объеме.

В итоге, получив наличные, злоумышленники прекращают выходить на связь, а пенсионер осознает, что стал жертвой обмана и лишился всех средств.

Ранее суд аннулировал кредит, который петербуржец взял под давлением мошенников.

