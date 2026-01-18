Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПротесты в Иране — 2026Переговоры о мире на Украине
Армия

Марочко рассказал о ежедневных контратаках ВСУ у Константиновки

Марочко: ВСУ ежедневно контратакуют в районе Константиновки
Алексей Майшев/РИА Новости

Украинские подразделения ежедневно контратакуют в районе города Константиновка в ДНР. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на военного эксперта Андрея Марочко.

«Невзирая на то, что противник серьезно ослаблен, но контратакующие действия в районе Константиновки предпринимаются украинским командованием ежедневно. За день, по той информации, которая мне поступает, по два-три раза идут на штурм...», — сказал Марочко.

По его словам, малые маневренные группы ВСУ пытаются обойти российских военных и «занять те позиции, которые они утратили ранее».

Ситуация у населенного пункта сложная, однако «инициатива полностью на стороне ВС РФ», добавил военный эксперт.

В начале января советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявлял, что штурмовики и бойцы групп закрепления Вооруженных сил РФ заходят в Константиновку с южного направления и ведут бои на территории города.

В декабре Минобороны РФ сообщило о контроле российских сил над 45% города.

Ранее военный РФ рассказал о расчистке пути для штурмовиков под Константиновкой.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27647893_rnd_7",
    "video_id": "record::0d825602-a702-4842-b8c2-b9a50132c441"
}
 
Теперь вы знаете
Ошибки в документах могут «украсть» часть пенсии. Что надо проверить в своей трудовой
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+