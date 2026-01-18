Марочко рассказал о ежедневных контратаках ВСУ у Константиновки

Украинские подразделения ежедневно контратакуют в районе города Константиновка в ДНР. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на военного эксперта Андрея Марочко.

«Невзирая на то, что противник серьезно ослаблен, но контратакующие действия в районе Константиновки предпринимаются украинским командованием ежедневно. За день, по той информации, которая мне поступает, по два-три раза идут на штурм...», — сказал Марочко.

По его словам, малые маневренные группы ВСУ пытаются обойти российских военных и «занять те позиции, которые они утратили ранее».

Ситуация у населенного пункта сложная, однако «инициатива полностью на стороне ВС РФ», добавил военный эксперт.

В начале января советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявлял, что штурмовики и бойцы групп закрепления Вооруженных сил РФ заходят в Константиновку с южного направления и ведут бои на территории города.

В декабре Минобороны РФ сообщило о контроле российских сил над 45% города.

Ранее военный РФ рассказал о расчистке пути для штурмовиков под Константиновкой.