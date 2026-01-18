Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПротесты в Иране — 2026Переговоры о мире на Украине
Политика

«Жена, которую бьет муж»: отношения Европы и США сравнили с домашним насилием

Джонсон: Европа находится в отношениях с США в положении жены, которую бьет муж
Global Look Press

Европа ведет себя в отношениях с США как жена, которая безропотно терпит побои мужа. Такое мнение выразил бывший сотрудник ЦРУ и Госдепартамента США Ларри Джонсон в беседе с ТАСС.

«Я сейчас смотрю на Европу как на жену, которую бьет муж и которые находятся в совершенно испорченных отношениях», — сказал он, комментируя притязания президента США Дональда Трампа на Гренландию.

По мнению Джонсона, европейцы готовы мириться с тем, что их третируют, ради другой части отношений, которая, как они считают, стоит того, чтобы «терпеть побои». Собеседник агентства отметил, что для Европы сейчас было бы лучше прекратить «токсичные отношения» с США и развернуться в сторону России.

«[Европа] сказала бы [России]: «Извините за то, что мы прежде о вас говорили, мы понимаем, что угроза — это не вы», — добавил отставной разведчик.

17 января Трамп в соцсети Truth Social сообщил, что США с 1 февраля начнут взимать пошлины в размере 10% с тех стран Европы, которые выступил против присоединения Гренландии к Соединенным Штатам. Речь идет о Дании, Великобритании, Нидерландах, Норвегии, Финляндии, Франции, ФРГ и Швеции. С 1 июня 2026 года пошлины для этих стран вырастут уже до 25%, отметил Трамп. Он уточнил, что подобные меры будут действовать «до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение о полной покупке Вашингтоном Гренландии».

Ранее Путин назвал серьезным желание Трампа присоединить Гренландию.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27648037_rnd_6",
    "video_id": "record::807d96d3-486f-43cd-8ff3-ed8a796dcbf1"
}
 
Теперь вы знаете
Ошибки в документах могут «украсть» часть пенсии. Что надо проверить в своей трудовой
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+