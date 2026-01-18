«Жена, которую бьет муж»: отношения Европы и США сравнили с домашним насилием

Европа ведет себя в отношениях с США как жена, которая безропотно терпит побои мужа. Такое мнение выразил бывший сотрудник ЦРУ и Госдепартамента США Ларри Джонсон в беседе с ТАСС.

«Я сейчас смотрю на Европу как на жену, которую бьет муж и которые находятся в совершенно испорченных отношениях», — сказал он, комментируя притязания президента США Дональда Трампа на Гренландию.

По мнению Джонсона, европейцы готовы мириться с тем, что их третируют, ради другой части отношений, которая, как они считают, стоит того, чтобы «терпеть побои». Собеседник агентства отметил, что для Европы сейчас было бы лучше прекратить «токсичные отношения» с США и развернуться в сторону России.

«[Европа] сказала бы [России]: «Извините за то, что мы прежде о вас говорили, мы понимаем, что угроза — это не вы», — добавил отставной разведчик.

17 января Трамп в соцсети Truth Social сообщил, что США с 1 февраля начнут взимать пошлины в размере 10% с тех стран Европы, которые выступил против присоединения Гренландии к Соединенным Штатам. Речь идет о Дании, Великобритании, Нидерландах, Норвегии, Финляндии, Франции, ФРГ и Швеции. С 1 июня 2026 года пошлины для этих стран вырастут уже до 25%, отметил Трамп. Он уточнил, что подобные меры будут действовать «до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение о полной покупке Вашингтоном Гренландии».

Ранее Путин назвал серьезным желание Трампа присоединить Гренландию.