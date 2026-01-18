Размер шрифта
Рейс Сочи — Кемерово совершил экстренную посадку из-за неисправности

Летевший из Сочи в Кемерово самолет приземлился в Барнауле из-за неисправности
Пассажирский самолет, летевший из Сочи в Кемерово, совершил незапланированную посадку в Барнауле из-за технической неисправности. Об этом сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура в Telegram-канале.

По предварительным данным, 18 января около 8:00 по местному времени в ходе выполнения рейса по маршруту Сочи-Кемерово Boeing 737-800 авиакомпании «Северный ветер» по технической причине осуществил незапланированную посадку в международном аэропорту Барнаула имени Г.С. Титова.

На борту находилось более 160 пассажиров. Самолет отстранили от эксплуатации.

Барнаульской транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия в связи с незапланированной посадкой воздушного судна.

10 января сообщалось, что на борту самолета, летевшего из Москвы в Ереван, случился пожар. У одного из пассажиров рейса авиакомпании FlyOne Armenia загорелась сумка с личными вещами, когда самолету оставалось немного времени до приземления. Возгорание удалось потушить бортпроводникам. Никто не пострадал.

Ранее самолет Turkish Airlines экстренно сел из‑за «угрозы взрыва» в названии Wi‑Fi.

