В США обвинили Европу в «слишком острой» реакции на планы Трампа на Гренландию

Постпред в НАТО Уитакер: Европа слишком остро реагирует на планы по Гренландии

Европа склонна слишком остро реагировать на желание президента США Дональда Трампа получить Гренландию. Такое мнение в эфире Fox News высказал постоянный представитель Вашингтона в НАТО Мэтью Уитакер.

По его словам, вопрос касается только США, Дании и Гренландии. Постпред вновь повторил, что географическое положение Гренландии делает ее центральным элементом американской обороны.

«Европа иногда склонна реагировать слишком остро каждый раз, когда на стол обсуждения выносится какой-то вопрос. Это одна из тех вещей, где должен возобладать здравый смысл», — сказал Уитакер.

До этого британский журнал Economist писал, что Европейский союз может дать отпор США в случае захвата Гренландии. Как отмечает издание, европейцы могли бы прибегнуть к экономическим санкциям и пошлинам, от которых ранее воздерживались из-за своей зависимости от американской военной мощи. При этом в ЕС уже ведутся разговоры об отмене торгового соглашения, заключенного между Брюсселем и Вашингтоном в прошлом году.

Кроме того, в качестве одной из точек давления на США может стать будущее военных баз в Европе. Некоторые европейские страны захотят, чтобы они остались независимо от любых арктических операций. Другие же могут рассматривать угрозу их ликвидации как способ оказать воздействие на Вашингтон.

Ранее глава МИД Финляндии одной фразой отреагировала на позицию Трампа по Гренландии.