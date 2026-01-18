Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПротесты в Иране — 2026Переговоры о мире на Украине
Общество

Спасатели назвали главные запреты крещенских купаний

МЧС: на крещенских купаниях нельзя погружаться в воду с питомцами
Сергей Бобылев/РИА Новости

Животных запрещено брать с собой в прорубь во время крещенских купаний. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Всероссийского студенческого корпуса спасателей.

В организации напомнили, что окунаться в ледяную воду можно только в присутствии спасателей и медиков. Также запрещено купание в состоянии алкогольного опьянения и погружение в прорубь с домашними питомцами. Кроме того, специалисты не рекомендуют заходить в воду группами более трех человек и нырять вниз головой.

По словам спасателей, место для купания должно быть официально согласовано с властями и оборудовано безопасными сходами, нескользкими ковриками, освещением и теплыми раздевалками. Перед погружением гражданам советуют проконсультироваться с врачом и обязательно сделать разминку для разогрева мышц.

В корпусе спасателей добавили, что находиться в холодной воде следует не более одной минуты. После выхода из проруби рекомендуется растереться махровым полотенцем, быстро переодеться в сухую одежду и выпить горячий чай.

Как сообщали в МЧС, в стране к празднику организуют почти 3 тыс. официальных мест для крещенских купаний. На каждом объекте будут дежурить спасатели, медики и волонтеры. Узнать адреса оборудованных прорубей можно на сайтах региональных властей и территориальных управлений МЧС.

Русская православная церковь в этом году 19 января отмечает один из двенадцати главных христианских праздников — Крещение Господне, или Богоявление.

Ранее россиянам рассказали о традициях и запретах Крещенского сочельника.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27648031_rnd_2",
    "video_id": "record::25172ce3-8dcc-4c5a-b40b-3ed7f7c5e277"
}
 
Теперь вы знаете
Ошибки в документах могут «украсть» часть пенсии. Что надо проверить в своей трудовой
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+