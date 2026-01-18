Экс-генсек НАТО назвал Гренландию «оружием массового отвлечения внимания» Трампа

Президент США использует Гренландию «как оружие массового отвлечения внимания от реальных угроз», вроде конфликта на Украине. Об этом заявил бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен, чьи слова приводит Financial Times.

«Меня действительно беспокоит, что внимание всего мира сейчас сосредоточено на том, что не представляет угрозы ни для Европы, ни для США - а именно, на Гренландии, дружественном союзнике США, вместо того, чтобы сосредоточиться на том, что должно быть в центре внимания прямо сейчас: как заставить Путина сесть за стол переговоров по Украине».

17 января советник президента США Стивен Миллер заявил, что Дания не способна защищать Гренландию, а остров должен контролировать тот, кто может его оборонять и развивать.

В самом королевстве проходят многотысячные митинги против притязания хозяина Белого дома Дональда Трампа на регион. Страны НАТО выражают готовность поддержать Данию при нападении на Гренландию. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

