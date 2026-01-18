Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПротесты в Иране — 2026Переговоры о мире на Украине
Общество

Во все школы России собрались вернуть оценки за поведение

Минпросвещения: с 2026 года школьникам начнут ставить оценки за поведение
Rawpixel.com/Shutterstock/FOTODOM

Минпросвещения России планирует с 1 сентября 2026 года ввести оценки за поведение для учащихся всех классов — с первого по одиннадцатый. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

В министерстве уточнили, что сейчас в рамках эксперимента оценки за поведение выставляют только школьникам с 1-го по 8-й класс. Апробация стартовала в начале 2025/26 учебного года и проводится в 89 школах семи пилотных регионов страны. Каждое образовательное учреждение выбрало одну из трех предложенных моделей оценивания.

По итогам эксперимента власти намерены определить единую систему, которую затем внедрят во всех российских школах с осени 2026 года.

С 1 сентября 2025 года система уже проходит тестирование в ряде школ Новгородской, Ярославской и Тульской областей, Луганской Народной Республики, Чечни и Мордовии. В ведомстве пояснили, что главной целью нововведения является формирование сознательной дисциплины у школьников. Основными критериями станут добросовестное отношение к учебе, корректное поведение, участие в общественной жизни школы и социально полезной деятельности.

В конце августа депутат Госдумы Алексей Говырин заявил, что оценка за поведение в школе не должна служить наказанием для ребенка, ее назначение — сугубо воспитательное.

По его словам, для родителей это возможность получить от школы дополнительную информацию — не только об успеваемости по предметам, но и о том, как ведет себя ребенок, как общается с учителями и сверстниками.

Ранее в Госдуме предложили ввести ответственность за оскорбление учителей.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27647905_rnd_7",
    "video_id": "record::26a109dd-48be-4940-883d-83247b4d38f0"
}
 
Теперь вы знаете
Ошибки в документах могут «украсть» часть пенсии. Что надо проверить в своей трудовой
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+