Во все школы России собрались вернуть оценки за поведение

Минпросвещения России планирует с 1 сентября 2026 года ввести оценки за поведение для учащихся всех классов — с первого по одиннадцатый. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

В министерстве уточнили, что сейчас в рамках эксперимента оценки за поведение выставляют только школьникам с 1-го по 8-й класс. Апробация стартовала в начале 2025/26 учебного года и проводится в 89 школах семи пилотных регионов страны. Каждое образовательное учреждение выбрало одну из трех предложенных моделей оценивания.

По итогам эксперимента власти намерены определить единую систему, которую затем внедрят во всех российских школах с осени 2026 года.

С 1 сентября 2025 года система уже проходит тестирование в ряде школ Новгородской, Ярославской и Тульской областей, Луганской Народной Республики, Чечни и Мордовии. В ведомстве пояснили, что главной целью нововведения является формирование сознательной дисциплины у школьников. Основными критериями станут добросовестное отношение к учебе, корректное поведение, участие в общественной жизни школы и социально полезной деятельности.

В конце августа депутат Госдумы Алексей Говырин заявил, что оценка за поведение в школе не должна служить наказанием для ребенка, ее назначение — сугубо воспитательное.

По его словам, для родителей это возможность получить от школы дополнительную информацию — не только об успеваемости по предметам, но и о том, как ведет себя ребенок, как общается с учителями и сверстниками.

Ранее в Госдуме предложили ввести ответственность за оскорбление учителей.