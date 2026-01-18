Размер шрифта
Роспотребнадзор дал рекомендации для крещенских купаний

Роспотребнадзор рассказал о проверке воды в местах крещенских купаний
Максим Блинов/РИА Новости

Роспотребнадзор проводит лабораторные исследования воды в водоемах, где в ночь с 18 на 19 января планируется организация крещенских купелей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В ведомстве пояснили, что контроль качества воды осуществляется в преддверии праздника Крещения Господня в местах, предназначенных для массовых купаний. Специалисты проверяют водоемы, где будут оборудованы официальные проруби.

Роспотребнадзор также напомнил о необходимости соблюдать меры безопасности. Купаться рекомендуется исключительно в специально подготовленных местах, где дежурят спасатели и медицинские работники, контролирующие проведение обряда.

Отдельное внимание уделяется группам риска. В ведомстве предупредили, что особую осторожность следует соблюдать людям с заболеваниями сердечно-сосудистой и нервной систем, органов дыхания, желудочно-кишечного тракта, мочеполовой системы, а также при эндокринных и воспалительных заболеваниях носоглотки. Купание в проруби не рекомендуется детям, беременным женщинам и пожилым людям из-за возможных осложнений.

Тем, кто все же планирует окунуться, специалисты посоветовали заранее измерить артериальное давление и убедиться, что показатели находятся в пределах нормы. Перед погружением рекомендуется разогреть мышцы, чтобы подготовить организм к воздействию холодной воды.

Ранее в Гидрометцентре рассказали, какая будет температура воды в проруби на Крещение.

