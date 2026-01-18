Размер шрифта
В Германии призвали к радикальным мерам против США из-за пошлин Трампа

Политик Дагделен призвала вывести войска США из ФРГ после пошлин Трампа
Global Look Press

Следует вывести американских военнослужащих и убрать ядерное оружие Соединенных Штатов из Германии и отменить запланированное размещение ракет после заявления президента Дональда Трампа о введении пошлин из-за Гренландии. Об этом на своей странице в соцсети Х написала внешнеполитический эксперт немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость» (ССВ) Севим Дагделен.

По ее словам, американские солдаты должны быть «наконец» выведены из Германии. Кроме того, нужно вывезти «американские атомные бомбы из Бюхеля».

«И уж тем более должно быть остановлено запланированное размещение американских ракет средней дальности, которое еще больше превращает Германию в мишень», — написала Дагделен.

17 января Дональд Трамп сообщил о введении с 1 февраля пошлин в 10% в отношении некоторых европейских стран в связи с ситуацией вокруг Гренландии. Американский политик уточнил, что эта мера коснется Дании, Великобритании, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Франции, ФРГ и Швеции.

По словам главы Белого дома, с 1 июня 2026 года пошлины для этих государств вырастут до 25% и будут действовать, «пока не будет достигнуто соглашение о полной покупке Вашингтоном Гренландии». Лидер США выразил возмущение по поводу того, что эти страны начали перебрасывать свои силы на остров «непонятно зачем».

Ранее экс-генсек НАТО назвал Гренландию «оружием массового отвлечения внимания» Трампа.

