«Вашингтон» крупно проиграл в НХЛ, Овечкин вновь остался без голов

«Вашингтон» проиграл «Флориде» в НХЛ, Овечкин остался без очков
Jerome Miron-Imagn Images/Reuters

«Вашингтон Кэпиталз» проиграл «Флориде Пантерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне, завершилась со счетом 2:5. В составе победителей по голу забили Сэм Беннетт, Увис Балинскис, Антон Лунделль, Картер Вераге и Эй Джей Грир. За «Вашингтон» отличился Джейкоб Чикран, который оформил дубль.

Российский нападающий и капитан «столичных» Александр Овечкин в этой встрече помочь команде не сумел, очков не набрал и завершил игру с показателем полезности «-3». Всего на его счету в текущем сезоне 41 очко (20 голов и 21 передача) в 49 матчах.

«Вашингтон» идет на десятой строчке в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ, набрав 54 балла после 49 матчей. «Флорида, которая является действующим обладателем Кубка Стэнли, расположилась на 11-й строчке «Запада» с 53 баллами после 47 игр.

В следующем матче «столичные» на выезде сыграют с «Колорадо Эвеланш» 20 января, в «Флорида» в тот же день дома примет «Сан-Хосе Шаркс».

Ранее в «Вашингтоне» ответили, обсуждали ли с Овечкиным новый контракт.

