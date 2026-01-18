«Я в замешательстве»: Панарин о желании «Рейнджерс» избавиться от него

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин признался, что не может полноценно охарактеризовать свои чувства после новости о том, что команда не намерена продлевать с ним контракт. Его слова приводит журналист Винс Меркольяно в социальной сети X.

«Трудно сказать, что чувствую. Я все еще в замешательстве, но руководство решило пойти в другом направлении. Я принимаю это. Сейчас я игрок «Рейнджерс», поэтому буду выкладываться в каждой игре на 100%», — заявил он.

По информации СМИ, клуб, который 17 января объявил о начале перестройки команды, готов обменять Панарина. В январе инсайдер Элиотт Фридман сообщил, что кандидатуру российского хоккеиста могут рассмотреть «Вашингтон Кэпиталз», «Флорида Пантерз», «Миннесота Уайлд» и «Колорадо Эвеланш», который уже пытался заполучить Панарина в свой состав.

Текущий контракт Панарина с «Рейнджерс» рассчитан до лета 2026 года.

Панарин является воспитанником челябинского СДЮШОР «Трактор» (1997-2003). При этом за основу челябинского клуба он никогда не играл. Панарин — один из самых высокооплачиваемых игроков в НХЛ. Он зарабатывает $11,6 млн в год по контракту с «Рейнджерс».

Панарин выступает в Национальной хоккейной лиге c 2015 года. В июле 2019-го он подписал c «Рейнджерс» семилетний контракт, по которому должен получить 81,5 млн долларов. Также он играл в «Чикаго Блэкхоукс» и «Коламбус Блю Джекетс».

