Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПротесты в Иране — 2026Переговоры о мире на Украине

В России предложили выдавать молодым семьям квартиры, как в СССР

Девелопер Богатов: нужно выдавать молодым семьям квартиры, как в СССР
Leka Sergeeva/Shutterstock/FOTODOM

Для поддержки рождаемости государству стоит не столько субсидировать ипотечные ставки, сколько самостоятельно строить жилье и передавать его молодым семьям по социальному найму. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал владелец и гендиректор ГК «Добро», эксперт по развитию территорий и девелопменту Иван Богатов.

«Демографические меры должны не только делать среду комфортнее, но и создавать у людей понятное ощущение, что заводить детей не страшно и не разорительно. Ключевой фактор здесь — собственное жилье приемлемого качества. Сложно мотивировать родителей рожать, если семье предлагается жить в маленькой студии и еще долгие годы выплачивать кредит. При этом покупка базового варианта для семьи с ребенком, например двухкомнатной квартиры площадью около 50 квадратных метров, для многих молодых людей остается почти недостижимой», — отметил эксперт.

Богатов подчеркнул, что даже льготная ипотека не решает проблему полностью, потому что высокая стоимость жилья превращает покупку в обязательство на годы.

В такой ситуации оба партнера вынуждены работать на пределе, чтобы обслуживать кредит, и говорить о спокойном, комфортном родительстве становится сложнее, предупредил Богатов.

В качестве альтернативы он предложил направлять бюджетные средства не на поддержку банковских ставок, а на строительство жилья с последующей передачей его молодым семьям на условиях социального найма. Эксперт напомнил, что похожая модель работала в СССР, когда семьи получали квартиры, и добавил, что аналогичные механизмы применяются и в Белоруссии, где жилье предоставляют специалистам на предприятиях, насколько это ему известно.

По оценке Богатова, у молодежи рыночная доступность жилья работает плохо: многие живут с родителями или снимают квартиры, а это, как считает эксперт, становится одним из факторов, которые откладывают решение о рождении детей.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, что будет со ставками по ипотеке в 2026 году.

Ранее стало известно о новой мошеннической схеме возврата квартир после дела Долиной.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27635653_rnd_5",
    "video_id": "record::7594dd8d-3b06-4fae-8562-7825966de823"
}
 
Теперь вы знаете
Ошибки в документах могут «украсть» часть пенсии. Что надо проверить в своей трудовой
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+