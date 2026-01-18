В России предложили выдавать молодым семьям квартиры, как в СССР

Для поддержки рождаемости государству стоит не столько субсидировать ипотечные ставки, сколько самостоятельно строить жилье и передавать его молодым семьям по социальному найму. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал владелец и гендиректор ГК «Добро», эксперт по развитию территорий и девелопменту Иван Богатов.

«Демографические меры должны не только делать среду комфортнее, но и создавать у людей понятное ощущение, что заводить детей не страшно и не разорительно. Ключевой фактор здесь — собственное жилье приемлемого качества. Сложно мотивировать родителей рожать, если семье предлагается жить в маленькой студии и еще долгие годы выплачивать кредит. При этом покупка базового варианта для семьи с ребенком, например двухкомнатной квартиры площадью около 50 квадратных метров, для многих молодых людей остается почти недостижимой», — отметил эксперт.

Богатов подчеркнул, что даже льготная ипотека не решает проблему полностью, потому что высокая стоимость жилья превращает покупку в обязательство на годы.

В такой ситуации оба партнера вынуждены работать на пределе, чтобы обслуживать кредит, и говорить о спокойном, комфортном родительстве становится сложнее, предупредил Богатов.

В качестве альтернативы он предложил направлять бюджетные средства не на поддержку банковских ставок, а на строительство жилья с последующей передачей его молодым семьям на условиях социального найма. Эксперт напомнил, что похожая модель работала в СССР, когда семьи получали квартиры, и добавил, что аналогичные механизмы применяются и в Белоруссии, где жилье предоставляют специалистам на предприятиях, насколько это ему известно.

По оценке Богатова, у молодежи рыночная доступность жилья работает плохо: многие живут с родителями или снимают квартиры, а это, как считает эксперт, становится одним из факторов, которые откладывают решение о рождении детей.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, что будет со ставками по ипотеке в 2026 году.

Ранее стало известно о новой мошеннической схеме возврата квартир после дела Долиной.