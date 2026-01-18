Российские военные обнаружили документы, принадлежащие грузинским наемникам, на одном из опорных пунктов ВСУ на константиновском направлении. Об этом сообщил РИА Новости оператор БПЛА «Южной» группировки войск с позывным Ворон.

По его словам, среди найденных материалов оказались паспорта граждан Грузии. Он отметил, что на этом участке фронта присутствует значительное количество иностранных боевиков.

Собеседник агентства добавил, что помимо грузинских наемников российские военные регулярно фиксируют в рядах ВСУ и граждан других государств. В частности, по его словам, нередко встречаются поляки.

До этого газета De Telegraaf опубликовала интервью с нидерландским наемником, воевавшим на стороне Украины. В материале его называют именем Хендрик. Он рассказал, что командование полка ВСУ, в котором он служил, каждое утро использовало нацистское приветствие.

По словам мужчины, подобные действия вызывали у него резкое неприятие, и он не хотел иметь с этим ничего общего. Хендрик отметил, что не был единственным, кого возмущала такая практика.

Ранее иностранный наемник ВСУ собирал деньги на экипировку через TikTok.