МВД предупредило о мошенниках с «дешевыми турами» в соцсетях

Мошенники находят потенциальных жертв в туристических сообществах в интернете и предлагают им «выгодные путевки». Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на материалы МВД России.

Как следует из данных ведомства, злоумышленники отслеживают активность пользователей в тематических группах и чатах о путешествиях в социальных сетях и мессенджерах. После этого они выходят на связь, представляясь сотрудниками туроператоров.

Для вхождения в доверие аферисты начинают разговор с обсуждения планов на отпуск, а затем предлагают приобрести билеты или туры по заниженной цене. В МВД отметили, что подобные предложения чаще всего оказываются обманом.

Правоохранители рекомендуют бронировать поездки только на проверенных ресурсах, оплачивать услуги в офисах официальных туроператоров, а также тщательно проверять информацию и отзывы перед покупкой.

До этого сенатор Артем Шейкин рассказал, что мошенники могут перехватывать данные пользователей с помощью публичного Wi-Fi — они создают фальшивые сети и просят людей авторизоваться с помощью кода, получая таким образом доступ к соцсетям, почте и другим сервисам россиян.

Ранее стало известно о новой мошеннической схеме возврата квартир после дела Долиной.