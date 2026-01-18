Размер шрифта
В США предостерегли Британию от передачи новейших ракет Украине

Полковник Макгрегор предупредил Британию об ответе РФ при передаче ракет Украине
Dan Neal/U.S. Army

Руководству Великобритании, которое намерено передать Украине баллистические ракеты средней дальности, нужно серьезно относиться к России, поскольку она может ответить на такое развитие событий. Об этом американский полковник в отставке Дуглас Макгрегор заявил в эфире YouTube-канала политолога Гленна Дизена.

«Я думаю, если русских спровоцировать, они ответят. И британцам нужно серьезно оценить их хрупкость, их уязвимость», — сказал Макгрегор.

При этом он указал, что Британии не стоит ожидать удара по Лондону, поскольку ответ Москвы будет более продуманным. По его словам, есть много военных объектов, которые находятся в зоне поражения ВС РФ и могут быть «полностью сметены».

11 января британское министерство обороны объявило о разработке новых баллистических ракет Nightfall для Украины. Максимальная стоимость производства одной такой ракеты составит £800 тыс. (около 84,7 млн рублей). Ожидается, что первые три Nightfall спроектируют в течение 12 месяцев и затем приступят к их испытаниям.

Ранее депутат рассказал, почему Британия разжигает конфликт на Украине.

