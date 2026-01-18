Силы ПВО ночью пресекли массированную атаку ВСУ в России

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь обнаружили и сбили 63 украинских беспилотника самолетного типа. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в Telegram-канале.

По информации ведомства, противник пытался атаковать российские регионы в период с 23:00 17 января до 07:00 18 января. Больше всего дронов ликвидировано над территорией Белгородской области — 23. Кроме того, 13 БПЛА сбито в Брянской области, по шесть в Ростовской области и над территорией Республики Северная Осетия-Алания.

Еще четыре беспилотника уничтожены в Астраханской области, столько же — в Волгоградской. Два вражеских БПЛА обезврежено в Курской области, по одному сбито в Воронежской, Рязанской областях, Ставропольском крае, Крыму и над акваторией Азовского моря.

До этого российский боец с позывным «Комар» из группировки войск «Днепр» рассказал, что украинские беспилотники спокойно сбиваются из ружей и автоматов. Он отметил, что самому приходилось так уничтожать вражеские FPV-дроны. В результате группа осталась целая, боевые задачи выполнены.

Ранее Белоусов оценил эффективность российских систем ПВО.