Волонтеры возобновят поиски пропавшей в тайге семьи Усольцевых

Поиски семьи Усольцевых, пропавшей осенью прошлого года в тайге Красноярского края, возобновятся после схода снега и потепления. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

«Когда потеплеет, сойдет снежный покров и станет более безопасно, мы вернемся к активному поиску семьи Усольцевых», — говорится в сообщении.

В «ЛизаАлерт» добавили, что в настоящее время они работают со спасательными службами в консультативном формате.

В конце сентября 2025 года 64-летний Сергей Усольцев отправился в поход вместе с 48-летней супругой Ириной и пятилетней дочерью. Семья шла в сторону горы Буратинка, но через несколько дней перестала выходить на связь. По факту случившегося возбудили уголовное дело.

Специалисты и волонтеры организовали масштабные поиски, активная фаза которых завершилась 12 октября. Поисковые работы были самыми масштабными в регионе, но семью не нашли.

Ранее сообщалось, что спасатели спускались в пещеры во время поисков семьи Усольцевых.