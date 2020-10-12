Кремль: система борьбы с коронавирусом в России позволяет избежать локдауна

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что существующая система борьбы с коронавирусом в России позволяет не переходить к более жестким мерам, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Песков отметил и существующие на сегодня продвинутые протоколы лечения, и подготовленный коечный фонд, которые дают возможности для быстрого и эффективного лечения.

«Вот все это быть более гибкими и позволяет, в большей степени учитывать интересы экономики страны, и не переходить к таким жестким мерам, как полный локдаун», — сказал Песков.

В России второй день подряд выявляют более 13,5 тыс. случаев коронавируса.

Всего в РФ с начала пандемии заболели 1 312 310 человек, 1 020 442 вылечились и 22 722 — умерли.