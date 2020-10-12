В России второй день подряд выявляют более 13,5 тыс. случаев коронавируса

За последние сутки в 84 регионах России выявлено 13 592 заболевших коронавирусной инфекцией. Из них 3 564 (26,2%) случая были у контактных лиц без клинических проявлений болезни, сообщает оперативный штаб.

Также за сутки зафиксировано 125 летальных случаев, выздоровели 3 793 человека.

Всего в РФ с начала пандемии заболели 1 312 310 человек, 1 020 442 вылечились и 22 722 — умерли. Сутками ранее в стране было зафиксировано 13 634 человека с COVID-19.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Россияне назвали свои эффективные способы защиты от коронавируса

— Рошаль удивился поведению россиян во время пандемии коронавируса

— Эпидемиолог предрекла россиянам выход на плато по COVID-19 через 10-20 дней