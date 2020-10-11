Жительница Подмосковья подозревается в жестоком убийстве сына

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Жительница подмосковного города Пушкино задержана по подозрению в жестоком убийстве четырехлетнего сына, сообщает управление Следственного комитета (СК) России по Московской области.

По данным следствия, 11 октября 43-летняя женщина убила ребенка путем повешения. Тело мальчика было обнаружено вернувшимся домой отцом.

Подозреваемая не смогла объяснить причины произошедшего, указано в сообщении. В настоящее время устанавливаются обстоятельства инцидента.

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