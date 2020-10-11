Из-за протестов в Минске возбуждено 250 уголовных дел

Около 250 уголовных дел возбуждено из-за массовых протестных акций в Минске, заявил прокурор белорусской столицы Олег Лаврухин. Об этом сообщает «БелТА».

Уголовные дела связаны как непосредственно с участием в массовых беспорядках, так и с сопутствующими нарушениями, отметил прокурор.

На данный момент установлено 275 человек, причастных к преступлениям, общий ущерб составляет около 260 тысяч белорусских рублей (примерно 7,7 млн российских рублей), добавил Лаврухин.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. По данным ЦИК, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов. 23 сентября прошла инаугурация Лукашенко.

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