Вирусолог оценил результаты исследования новых симптомов COVID-19

Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн прокомментировал британское исследование о новых симптомах коронавируса COVID-19. Об этом сообщает РБК.

Он назвал «наиболее интересными симптомами» волдыри на ногах. По его мнению, эти показатели могут свидетельствовать о новом вирусе, поскольку все возможные проявления COVID-19 уже изучены.

Вирусолог отметил, что другие симптомы в виде боли в мышцах являются знакомыми для работающих с коронавирусной инфекцией врачей, а также являются типичными для респираторных инфекций.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 37 млн заболевших, почти 28 млн человек выздоровели, а более миллиона пациентов — умерли. В России выявили более 1,2 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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