Милиция подтверждает применение водометов для разгона протестующих в Минске

Для разгона протестующих в центре Минска милиция применила водометы. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя ГУВД Мингорисполкома Наталью Ганусевич.

«Подтверждаем применение водометов в районе Немиги», — сказала представитель ведомства.

По словам очевидцев, водометы пускали струи воды в центр колонны протестующих рядом с мостом на Немиге возле дворца спорта.

Также сообщается о применении водомета в начале проспекта Победителей.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. По данным ЦИК, победил Лукашенко. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов. 23 сентября состоялась инаугурация Лукашенко.

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