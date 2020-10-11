В Минске начались столкновения, около 50 человек задержаны
Участники несанкционированной оппозиционной акции в Минске вступили в силовое столкновение с милицией. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на очевидцев.
По их словам, сотрудники правоохранительных органов начали жестко задерживать участников акции, что спровоцировало сопротивление протестующих.
В результате в силовиков полетели бутылки и другие предметы. Правоохранители же пустили в ход перцовый газ.
На данный момент, по данным очевидцев, задержаны порядка 50 человек.
9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. По данным ЦИК, победил Лукашенко. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов. 23 сентября состоялась инаугурация Лукашенко.
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