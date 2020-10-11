В Минске при освещении протестов задержали четверых корреспондентов ТАСС
Четверых корреспондентов ТАСС задержали в воскресенье, 11 октября, в Минске при освещении акций протеста. Об этом сообщает агентство со ссылкой на самих корреспондентов.
Речь идет о Наталии Федосенко, Гаврииле Григорове, Валерии Степченковой и Юрие Шамшуре.
По словам корреспондентов, сотрудники ОМОНа поместили их в автобус на проспекте Победителей и отвезли ко Дворцу спорта, где пересадили в другой автомобиль. Потом журналистам сообщили, что их везут в Октябрьское РУВД.
Все корреспонденты агентства работают в Минске с аккредитацией МИД Белоруссии нового образца.
Также сообщается, что были задержаны три корреспондента агентства БелаПАН и фотокорреспондент белорусской газеты «Новы час».
9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. По данным ЦИК, победил Лукашенко. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов. 23 сентября состоялась инаугурация Лукашенко.
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