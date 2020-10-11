В Минске ограничат движение транспорта из-за акции протеста

В Минске ограничат движение личного и общественного транспорта из-за планирующейся акции протеста. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря МВД республики Ольгу Чемоданову.

«Во избежание чрезвычайных происшествий милицией будут приниматься меры по ограничению движения как личного, так и общественного транспорта, в том числе метро», — сказала она.

Чемоданова напомнила, что за организацию митингов предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. По данным ЦИК, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов. 23 сентября прошла инаугурация Лукашенко.

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