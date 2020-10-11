В центр Минска стягивается спецтехника

В центре Минска усиливают меры безопасности перед очередной акцией оппозиции. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что несколько единиц спецтехники дежурят возле Дома офицеров, на противоположной от Дворца Республики стороне проспекта Независимости. Площадь у самого дворца пока пустует.

Еще одна колонна спецтехники, в том числе и водометы, проехала по проспекту Независимости к центру.

Также люди в военной форме огораживают забором стелу «Минск — город-герой», где планируют собраться оппозиционеры.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. По данным ЦИК, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов. 23 сентября прошла инаугурация Лукашенко.

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