Первый энергоблок БелАЭС выведен на минимально контролируемый уровень мощности

Первый энергоблок Белорусской АЭС выведен на минимально контролируемый уровень мощности, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Минэнерго Белоруссии.

«В соответствии с графиком сооружения БелАЭС, на первом энергоблоке успешно запущена цепная реакция, реакторная установка выведена на минимально контролируемый уровень мощности», — сообщили в ведомстве, уточнив, что таким образом положено начало жизненного цикла реактора.

В ближайшее время на первом энергоблоке БелАЭС будет проведен комплекс исследований, что позволит подтвердить надежность всей системы ядерно-физического контроля и ядерной безопасности реакторной установки. Затем будет произведен энергетический пуск первого энергоблока с включением в энергосистему страны.

БелАЭС — крупнейший российско-белорусский экономический проект. Станция с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной установленной электрической мощностью 2400 МВт сооружается в Островце Гродненской области. Это первая в республике АЭС. Ввод энергоблока №1 в эксплуатацию запланирован на первый квартал 2021 года, энергоблока №2 — на 2022 год.

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