В Москве от коронавируса выздоровели еще 1 186 человек

Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что в столице выздоровели от коронавируса еще 1 186 человек. Об этом сообщает оперштаб по COVID-19 в Telegram-канале.

Всего от инфекции вылечились 261 619 пациентов.

В мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 37 млн заболевших, более 27 млн человек выздоровели, а более миллиона пациентов умерли. В России выявили более 1,2 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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