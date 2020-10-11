Воробьев: власти Подмосковья должны не допустить введение карантина

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача правительства региона — не допустить введение карантина из-за коронавируса.

«Сейчас нужно вразумить, объяснить, что это не баловство. Наша задача не допустить закрытия на карантин», — сказал он в эфире «России 1».

Воробьев добавил, что введение карантина может обернуться плачевными последствиями, в первую очередь для экономики.

По последним данным, в Подмосковье выявлено 76 972 случая инфицирования, выздоровели 58 286 человек, скончались 1 406. За последние сутки было зафиксировано 416 новых заражений.

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