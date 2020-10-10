В мире за два дня стало на миллион заболевших COVID-19 больше

Число заболевших COVID-19 в мире перевалило за 37 млн. Это следует из данных американского университет Джонса Хопкинса.

По последним данным, всего в мире с начала пандемии скончались 1 069 836 пациентов с коронавирусом. Свыше 25 млн человек смогли выздороветь.

Отметка в 36 млн зараженных была пройдена 8 октября.

Как сообщалось, во Франции за сутки коронавирусом заразились 26 896 человек, что стало рекордом с начала пандемии.

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