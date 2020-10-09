Еще 30 пациентов с коронавирусом скончались в Москве

За минувшие сутки в Москве скончались 30 пациентов с подтвержденным коронавирусом нового типа, сообщает городской оперативный штаб.

Общее число летальных исходов заболевания в столице увеличилось до 5560, следует из данных оперштаба.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 36 млн заболевших, более 27 млн человек выздоровели, а более миллиона пациентов — умерли.

В России выявили более 1,2 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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