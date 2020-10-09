Собянин сообщил о большом проценте смертности от COVID-19 среди пожилых людей

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что почти 83% умерших от COVID-19 в Москве — люди в возрасте старше 60 лет. Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия-1».

Градоначальник уточнил, что половина из них — граждане с хроническими заболеваниями.

По его словам, такая статистика «ужасает».

9 октября в России выявили рекордное число заразившихся коронавирусом — 12 126. Больше всего заражений в Москве (3701). Всего вирус подтвердился у 1 272 238 человек в РФ, из них более 1 млн пациентов уже выздоровели, 22 257 — скончались.

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