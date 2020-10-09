Собянин: коечный фонд в Москве сейчас загружен меньше, чем весной

Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью Первому каналу сообщил, что коечный фонд для пациентов с коронавирусом в настоящее время загружен меньше, чем весной.

По его словам, в столице за сутки проводится порядка тысячи госпитализаций.

«В пике, весной, это было 1,7 тысячи. Мы подготовили резервные госпитали. <...> В результате мы получили дополнительные мощности и, таким образом, не переводим стационары от плановой помощи», — сказал Собянин.

9 октября в России выявили рекордное число заразившихся коронавирусом — 12 126. Больше всего заражений в Москве (3701). Всего вирус подтвердился у 1 272 238 человек в РФ, из них более 1 млн пациентов уже выздоровели, 22 257 — скончались.

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