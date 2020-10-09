Минздрав: дефицита лекарств от COVID-19 нет

В России нет дефицита лекарств для лечения пациентов с новой коронавиурсной инфекцией, заявили в пресс-службе российского Министерства здравоохранения. Об этом сообщает ТАСС.

На 7 октября в обороте находилось около 200 тысяч упаковок противовирусных препаратов «Арепливир», «Коронавир», «Авифавир», используемых для лечения заболевания, указано в сообщении. Кроме того, продолжается вакцинация приоритетных групп населения.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 36 млн заболевших, более 27 млн человек выздоровели, а более миллиона пациентов — умерли. В России выявили более 1,2 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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